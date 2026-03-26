NATO: İran’dan Türkiye’ye yönelen balistik füzeleri başarıyla engelledik

Türkiye-NATO işbirliği kilit noktada...

NATO genel Sekreteri Mark Rutte, 2025 Yıllık Raporu'nun yayımlanması vesilesiyle Brüksel'deki karargahta basın toplantısı düzenledi.

Dünyanın sürekli değiştiğini ve NATO'nun bu değişime karşı kendini uyarladığını kaydeden Rutte, konuşmasında Orta Doğu'yu kana bulayan savaş hakkında da konuştu.

'TÜRKİYE' SORUSUNA YANIT VERDİ

"Türkiye’nin güvenliğini artırmak için ilave güvenlik önlemleri alınıyor mu ya da alınması planlanıyor mu" sorusunu yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, şunları kaydetti:

32 müttefik olarak NATO topraklarının her bir karışını savunmak için elimizden geleni yapacağız.



Türkiye’ye yönelen 3 füzenin düşürülmesi bunun açık bir delilidir ve bunu yapmaya devam edeceğiz.



Tüm hasımlarımıza, güvenliğimizi sağlamak için gerekli olan her şeyi yapacağımızı açıkça gösteriyoruz.

"TÜRKİYE'YE YÖNELEN FÜZELERİ 3 AYRI OLAYDA BAŞARIYLA ENGELLEDİK"

Güvenlik konusunda yakın bir işbirliğinin bulunduğunu belirten Rutte, "NATO tüm müttefiklerinin yanında kararlılıkla duruyor ve İran’dan Türkiye’ye yönelen balistik füzeleri 3 ayrı olayda başarıyla engelledik" dedi.

"İTTİFAK TOPRAKLARINI KORUMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Rutte, askeri planlamalarla ilgili gizli detaylara giremeyeceğini belirterek,"Ancak şu konuda size güvence verebilirim.

NATO, dünya tarihinin en güçlü askeri ittifakı ve tüm müttefikler, ittifak topraklarının her karışını korumak için gereken her şeyi yapacaktır." ifadesini kullandı.