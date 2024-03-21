NATO, Kosova'daki Türk barış gücünü paylaştı KFOR, Türk birliğine ilişkin görüntüleri yayınladı. Tümgeneral Ulutaş'ın, Prizren'deki askerleri ziyaret etme anlarına yer verildi.

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AA & Ensonhaber

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dünyanın dört bir yanında barışın tesis edilmesinde kritik roller üstleniyor.

Kosova'nın kuzeyindeki gerilimin ardından Mehmetçik, Kosova'ya intikal etti. Gelişme, NATO'nun talebi üzerine yaşandı.

Türk birliği, bölgede daha önce konuşlandırılan İtalyan birliğin yerini aldı.

NATO'dan Türk askeri paylaşımı

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), Türk askerlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

KFOR'un X hesabından yapılan paylaşımda, Tümgeneral Özkan Ulutaş'ın Prizren'deki Sultan Murat Kampı'nda görevli Türk askerlerini ziyaret etme anları yer aldı.

Paylaşımda, "Birlikte Daha Güçlüyüz" anlamına gelen "StrongerTogether" etiketine de yer verildi.

KFOR'un komutası Türkiye'de

NATO, Türk birliğinin konuşlandırılmasının, Kosova'da yaşayan tüm toplulukların güvenliğinin sağlanmasına devam etme yönündeki kararlılığı yansıttığını bildirdi.

Bu arada Türkiye, 10 Ekim 2023'te KFOR'un komutasını 1 yıllığına devraldı.

1999'da Kosova'da göreve başladı

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.