NATO: Rusya'nın nükleer söylemi tehlikeli ve sorumsuzca Askeri ittifakın sözcüsü Lungescu, "NATO tetikte ve durumu yakından izliyoruz" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırma planlarını duyurdu.

Moskova yönetiminin niyeti, hem komşu Ukrayna'da hem de Batı'da rahatsızlığa sebep oldu.

"Tetikteyiz, durumu yakından izliyoruz"

NATO'dan yapılan açıklamada, bu tür söylemlerin "tehlikeli" olduğu belirtildi. Açıklama, NATO Sözcüsü Oana Lungescu'dan geldi:

Rusya'nın nükleer söylemi tehlikeli ve sorumsuzca. NATO tetikte ve durumu yakından izliyoruz. Rusya'nın nükleer duruşunda, kendi kendimizi ayarlamamıza yol açacak herhangi bir değişiklik görmedik.

"NATO'ya uyarı niteliğinde"

Bu hamlenin, Rusya'nın şimdiye kadarki en belirgin nükleer sinyallerinden biri ve Ukrayna'ya askeri desteği konusunda NATO'ya bir uyarı olduğuna dikkat çekiliyor.

Putin, Belarus planını ABD'nin silahlarını Avrupa'da konuşlandırmasına benzeterek, Kremlin'in nükleer silahların yayılmasını önleme vaatlerini ihlal etmeyeceğini söylemişti.