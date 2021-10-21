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    NATO savunma bakanları, Brüksel'de toplandı

    Genel Sekreter Stoltenberg, bakanların yeni hedefler doğrultusunda kararlar alacağını söyledi. Toplantının gündem maddeleri belli oldu.
    • AA
    • 21.10.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 17:55
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    NATO savunma bakanları, Brüksel'de toplandı

    Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, ittifaka üye ülkelerin savunma bakanlarını bir araya getirdi.

    Toplantıda Türkiye'yi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor.

    YENİ HEDEFLER İÇİN KARARLAR ALINACAK

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada, müttefiklerin kabiliyetlerine yönelik yeni hedefler için bakanların bu toplantıda kararlar alacağını bildirdi.

    "KAPSAYICI PLAN ÜZERİNDE UZLAŞACAKLAR"

    Stoltenberg, "Bakanlar, Avrupa-Atlantik bölgesinin savunması için doğru kuvvetlerin doğru yerde doğru zamanda bulunmasını sağlayacak kapsayıcı bir plan üzerinde uzlaşacaklar." dedi.

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    1 MİLYAR EUROLUK YATIRIM HEDEFİ

    NATO'nun ayrıca ilk yapay zeka stratejisini kabul edeceğini belirten Stoltenberg, 1 milyar euro yatırım hedefi içeren inovasyon fonunun da hayata geçirileceğini aktardı.

    GÜNDEMDEKİ KONULAR

    NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın gündeminde ayrıca Afganistan, Rusya ile ilişkiler, terörle mücadele, Çin'in yükselişi, NATO-AB ilişkileri gibi konular bulunuyor.

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