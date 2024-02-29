NATO talep etti: Türk birliği Kosova'da Türk askerleri, NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya gitti. Birliğin konuşlandırılmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

AA

Türkiye, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerilimin ardından devreye girdi.

Türk askerleri, NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya intikal etti.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nden (KFOR) yapılan açıklamada, Türk birliğinin bölgede daha önce konuşlandırılan İtalyan birliğin yerini alacağı belirtildi.

Türk birliğiyle ilgili açıklama

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk birliğinin konuşlandırılması, KFOR'un Kosova'da yaşayan tüm toplulukların yararına güvenli, emniyetli bir ortam ve hareket özgürlüğünün her zaman tarafsız olarak sağlanmasına devam etme yönündeki kararlılığını yansıtmaktadır.

Devriye faaliyetleri artırıldı

Kosova’nın kuzeyinde Mayıs-Haziran 2023'te yaşanan gerginliklerde onlarca KFOR askeri yaralanmıştı.

Gerginliklerin zirvesi, 24 Eylül 2023'te bölgedeki Banjska köyünde yaşanmış, silahlı Sırp grubun, Kosova polisine saldırmasıyla başlayan ve gün boyu süren çatışmalarda 1 polis memuru ve 3 saldırgan ölmüştü.

KFOR, saldırının ardından bölgedeki varlığını ve devriye faaliyetini artırmıştı.

Bir yıllığına Türkiye'ye geçti

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te KFOR'un komutasını 1 yıllığına devralmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)