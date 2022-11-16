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    NATO ülkeleri acil toplantıda Polonya'ya düşen füzeyi görüşecek

    NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri, bugün yapılacak Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında Polonya'ya füze düşmesini görüşecek.
    • 16.11.2022 - 02:46
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    NATO ülkeleri acil toplantıda Polonya'ya düşen füzeyi görüşecek

    Polonya'nın Ukrayna sınırlarına yakın bölgesinde yaşanan patlama AB ve NATO'yu harekete geçirmiş durumda.

    "Acil nitelikli toplantı"

    NATO Sözcülüğünden yapılan açıklamada, acil nitelikli toplantının, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında gerçekleştirileceği bildirildi.

    Brüksel'deki NATO karargahında bugün düzenlenecek toplantıda, Polonya'da iki kişinin ölümüne yol açan "trajik olayın" ele alınacağı belirtildi.

    NATO ülkeleri acil toplantıda Polonya ya düşen füzeyi görüşecek #1

    2 kişi yaşamını yitirdi

    AA'nın haberine göre, Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

    Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verilmişti.

    Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, olayın tüm boyutlarının incelenmesi ve pek çok ayrıntının açığa kavuşturulması gerektiğini belirtmişti.

    NATO ülkeleri acil toplantıda Polonya ya düşen füzeyi görüşecek #2


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