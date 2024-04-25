İsveç, NATO üyesi olarak ilk kez asker gönderecek

AA & Ensonhaber
İsveç, uzun diplomasi trafiği sonrasında önce Türkiye, ardından da Macaristan'ın onayı ile NATO'ya resmen üye oldu.
Basın toplantısında konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç Genelkurmay Başkanlığı ile NATO'nun ortak bir deklarasyona imza attığını belirterek, İsveç'in 2022'de NATO üyeliği için başlattığı sürecin tamamladığını kaydetti.
NATO bünyesinde Letonya'ya akser gönderecekler
İsveç Başbakanı Kristersson,
Gelecek yıl başında hükümet, Letonya'daki Kanada liderliğindeki NATO tugayına asker gönderme kararı almıştır. Askeri birlikte 400 ila 500 personelin yanı sıra paletli zırhlı muharebe aracı CV 90 ve Leopard tankları da bulunacak.
ifadelerini kullandı.
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