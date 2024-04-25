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İsveç, NATO üyesi olarak ilk kez asker gönderecek

İsveç, NATO üyesi olarak ilk kez asker gönderecek İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, bugün ülkesinin NATO'ya entegrasyonunu tamamladığını ve gelecek yılın başında Letonya'daki NATO taburuna askeri birlik göndereceklerini duyurdu.