NATO'da 1 yıl... Türkiye ve Finlandiya, savunma ilişkilerinde yeni döneme girdi NATO müttefiki Ankara ve Helsinki'nin, askeri alanda yeni ortaklıkların kapısını aralayabileceği konuşuluyor. Finlandiya'dan uluslararası ilişkiler uzmanına, iki ülkeyi nelerin beklediğini sorduk.

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Özel Haber

Finlandiya, 4 Nisan 2023 tarihinde NATO'nun 31'inci üyesi olarak kayıtlara geçti.

İskandinav ülkesinin üyeliği, Türkiye'nin verdiği onayın ardından gerçekleşti.

Askeri tarafsızlığını sona erdiren Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün bir parçası olarak hareket etmesinin üzerinden 1 yıldan fazla bir süre geçti.

Finlandiya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Araştırmacı Charly Salonius-Pasternak, İskandinav ülkesinin NATO üyeliğinden sonraki süreci ve Türkiye ile askeri ilişkilerini Ensonhaber için değerlendirdi.

"Türkiye'ye yönelik olumlu bir intiba var"

Türkiye-Finlandiya ilişkilerinin NATO çatısı altında yeni bir döneme girdiğini belirten Salonius-Pasternak, "Finlandiya'da yıllardır Türkiye'ye yönelik olumlu bir intiba var." dedi.

Pekka Haavisto, Finlandiya Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'larla ilgilenebileceklerini söylemişti. Ardından Helsinki yönetimi, Türkiye’ye yönelik savunma alanında uyguladığı ambargoyu kaldırmıştı.

Askeri iş birliği için birçok alan var: İHA, SİHA...

İki ülkenin NATO'da önemli bazı konularda birlikte hareket ettiğini belirten Salonius-Pasternak, insansız hava araçlarına ve yeni yatırım imkanlarına işaret ederek, "Kim bilir belki yeni teknoloji iş birlikleri vardır." ifadesini kullandı.

Salonius-Pasternak, NATO müttefiki Türkiye ve Finlandiya'nın gelecekteki iş birliği için iyimser olduğunu söylerken şöyle devam etti:

Uzmanlık, çelik, gece görüşü açısından çok temel askeri teknoloji gibi konular var. İş birliğinin yapılabileceği pek çok spesifik konunun olduğunu düşünüyorum.

"İnsanları sınırın ötesine iterek kaos yaratmaya çalışıyorlar"

Söz konusu araştırmacı, Finlandiya ile Rusya arasındaki bin 340 kilometre uzunluğundaki kara sınırı ve iki ülke arasındaki gerilime ilişkin şunları dile getirdi:

Rusya'nın bu sınır nedeniyle bir şekilde provokasyona yol açmak istemesi mümkün. Askeri olmayan çabalar da gördük. Orta Doğu'dan, Afganistan'dan insanları sınırın ötesine iterek kaos yaratmaya çalışıyorlar.

"Rusya'nın karşı çıkmasının nedenlerinden biri de bu"

Charly Salonius-Pasternak, NATO üyeliğinin Finlandiya'nın Rusya'ya karşı caydırıcılığı artırıp artırmadığı konusunda şunları kaydetti:

Kesinlikle (artırdı). Rusya'nın onlarca yıldır (üyeliğe) karşı çıkmasının nedenlerinden biri de bu. İlişkiler daha da kötüleşecektir. Ama elbette Rusya, kolektif NATO tarafından caydırılıyor.

"Lütfen Finlandiya konusunda sabırlı olun"

Finlandiya'nın henüz yolun başında olduğunu söyleyen Salonius-Pasternak, sözlerini şu şekilde tamamladı: