NATO'da genel sekreterlik hesapları: Almanya Rutte'yi destekliyor ABD ve İngiltere'nin ardından Berlin yönetimi de Mark Rutte'ye desteğini açıkladı.

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AA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi NATO'nun başına geçmesi için destekliyor.

Berlin yönetimi, Scholz'un tutumuna yönelik açıklama yaptı.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Şansölye Scholz'un Rutte'yi desteklediğini söyledi.

Almanya: Rutte seçkin bir aday

Rutte'nin deneyimlerine dikkati çeken Hebestreit, şunları aktardı:

Engin tecrübesi, güvenlik politikasındaki büyük uzmanlığı ve güçlü diplomatik becerileriyle Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri görevi için seçkin bir adaydır.

ABD ve İngiltere de destekliyor

Scholzun, bir sonraki NATO Genel Sekreteri olarak desteklediği açıklanan Rutte'yi, daha önce ABD ve İngiltere'nin de desteklediği açıklanmıştı.

NATO zirvesinden önce açıklanabilir

Alman basınında yer alan haberlerde, mevcut NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in halefinin, temmuz ayında Washington'da yapılacak NATO zirvesinden önce açıklanmasının beklendiği belirtildi.

1 Ekim'de görevinden ayrılacak

Stoltenberg'in, Ukrayna'daki savaş nedeniyle görev süresinin iki kez uzatılmasının ardından, 10 yıl sonra 1 Ekim'de görevinden ayrılacağı kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)