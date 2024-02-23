Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi NATO'nun başına geçmesi için destekliyor.
Berlin yönetimi, Scholz'un tutumuna yönelik açıklama yaptı.
Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Şansölye Scholz'un Rutte'yi desteklediğini söyledi.
Almanya: Rutte seçkin bir aday
Rutte'nin deneyimlerine dikkati çeken Hebestreit, şunları aktardı:
Engin tecrübesi, güvenlik politikasındaki büyük uzmanlığı ve güçlü diplomatik becerileriyle Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri görevi için seçkin bir adaydır.
ABD ve İngiltere de destekliyor
Scholzun, bir sonraki NATO Genel Sekreteri olarak desteklediği açıklanan Rutte'yi, daha önce ABD ve İngiltere'nin de desteklediği açıklanmıştı.
NATO zirvesinden önce açıklanabilir
Alman basınında yer alan haberlerde, mevcut NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in halefinin, temmuz ayında Washington'da yapılacak NATO zirvesinden önce açıklanmasının beklendiği belirtildi.
1 Ekim'de görevinden ayrılacak
Stoltenberg'in, Ukrayna'daki savaş nedeniyle görev süresinin iki kez uzatılmasının ardından, 10 yıl sonra 1 Ekim'de görevinden ayrılacağı kaydedildi.
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