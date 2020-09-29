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    NATO'da Türkiye ile Yunanistan'dan altıncı toplantı

    NATO Karargahı'ndaki toplantıda "Ayrıştırma Usulleri" ele alınıyor.
    • AA
    • 29.09.2020 - 14:25
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    NATO'da Türkiye ile Yunanistan'dan altıncı toplantı

    Doğu Akdeniz'deki gerilimin ardından Ankara ile Atina arasında temaslar sürüyor.

    Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısı başladı.

    NATO Karargahı'ndaki toplantıya iki ülke heyetleri katılıyor.

    TÜRKİYE-YUNANİSTAN TOPLANTISI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında, "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.

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