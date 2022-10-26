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    NATO'dan Avrupa'da nükleer caydırıcılık tatbikatı

    NATO'dan Avrupa'da nükleer caydırıcılık tatbikatı

    NATO ülkeleri, çok sayıda savaş uçağının katılımıyla Avrupa'da nükleer caydırıcılık tatbikatına başlarken, Türk pilotlu paylaşım da dikkat çekti.
    • 26.10.2022 - 08:24
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 09:20
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    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 9 aydır devam ediyor. Çatışmaların şiddeti azalsa da özellikle Rusya ile ABD arasındaki nükleer silah tehditleri, barış çabalarına gölge düşürüyor.

    Tüm bu gelişmeler olurken, NATO güçleri de nükleer caydırıcılığa yönelik her yıl düzenlenen "Steadfast Noon" tatbikatına başladı.

    Tatbikatın amacı, nükleer caydırıcılığı artırmak

    NATO Müttefik Hava Komutanlığının (AIRCOM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müttefik ülkelerin hava kuvvetlerinin "Steadfast Noon" tatbikatında, şu anda nükleer caydırıcılık kabiliyetlerini denediği belirtildi.

    Onlarca savaş uçağı katıldı

    Tatbikata onlarca savaş uçağının katıldığı, askeri manevraların Avrupa'nın kuzeybatısında düzenlendiği ifade edildi.

    NATO dan Avrupa da nükleer caydırıcılık tatbikatı #1

    Türk pilotun resmi paylaşıldı

    AA'nın aktardığına göre; Steadfast Noon tatbikatının yıllık rutin eğitim faaliyeti olduğu vurgulanan açıklamada, tatbikata 14 ülkeden çeşitli tiplerde 60'dan fazla savaş uçağının katıldığı aktarıldı.

    AIRCOM paylaşımında, aralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçağın bulunduğu bazı savaş uçaklarının fotoğraflarına da yer verildi.

    Fotoğraflardan birinde de ay yıldız desenli kask takmış bir Türk savaş uçağı pilotu yer aldı.

    NATO dan Avrupa da nükleer caydırıcılık tatbikatı #2

    B-52'ler de tatbikatta

    30 Ekim'e kadar sürecek Steadfast Noon tatbikatı, ev sahibi Belçika ile Kuzey Denizi ve İngiltere hava sahasında yapılıyor. Tatbikatta kullanılan savaş uçakları arasında dördüncü ve beşinci nesil savaş jetleriyle gözetleme uçakları ve tanker uçaklar bulunuyor.

    NATO dan Avrupa da nükleer caydırıcılık tatbikatı #3

    Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tatbikatta, ABD’ye ait uzun menzilli bombardıman uçakları B-52’ler de kullanılıyor.

    “Steadfast Noon” tatbikatı her yıl, farklı bir NATO ülkesinin ev sahipliğinde düzenleniyor.

    NATO dan Avrupa da nükleer caydırıcılık tatbikatı #4


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