NATO'dan Mavi Bereliler'e övgü: Türklerin seçkin piyade sınıfı

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, Türk piyade komandoları Mavi Bereliler'i öven bir paylaşımda bulundu

Türkiye'nin Sovyetler Birliği'nin tehditleri nedeniyle dahil olduğu NATO'da birçok etkinliği, operasyona ve hatta Kore Savaşı'na katılan, kanını döken Mehmetçik, nedense yıllardır mücadele ettiği teröre karşı, FETÖ ihaneti de dahil, üye ülkeler ve birlik nezdinde hak ettiği desteği göremedi.

NATO, TÜRK ORDUSUNU KAYBETMEK İSTEMİYOR

Son yıllarda ABD ve AB ülkelerinin dışlayıcı politikalarıyla yüzleşen Türkiye'nin, yüzünü doğuya dönmeye başlaması NATO'yu endişelendirdi.

Ordu-millet kimliğinin benzersiz temsilcisi olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'daki ikame edilemez gücünü kaybetmemek adına, Türkiye'ye ve Türk ordusuna yönelik güzellemeler devam ediyor.

NATO'DAN "MAVİ BERELİLER" PAYLAŞIMI

İzmir'de karargahı bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, sosyal medya hesabında, piyade komando ya da Türkiye'deki bilinen adıyla Mavi Bereliler konulu Türkçe ve İngilizce paylaşım yaptı.

"TÜRK MÜTTEFİKLERİMİZİN SEÇKİN PİYADE SINIFI"

Ay yıldız, Mavi Bere ve NATO amblemlerinin de yer aldığı fotoğraflı paylaşımda, "Mavi Bereliler, Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır." ifadesi kullanıldı.

MAVİ BERELİ TÜRK KOMANDOSUNA ÖVGÜLER

Ayrıca, Mavi Bereli komandoların terörle mücadele, sınır güvenliği ve alan hakimiyeti harekatlarının icrasında yetkin kara birlikleri olduğu vurgulandı.