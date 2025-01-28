NATO'dan üye ülkelere savunma harcamalarını hızla artırmaları çağrısı

AA & Ensonhaber

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Portekiz'in başkenti Lizbon'da Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve Başbakan Luis Montenegro ile ayrı ikili görüşmeler yaptı.

Montenegro ile birlikte düzenlen ortak basın toplantısında konuşan Rutte, ittifak üyelerine 10 yıl önce belirlenen ve bazı ülkelerce şu anda çok düşük olduğu savunulan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 2'sinin savunma harcamalarına aktarılması hedefinin hızlı bir şekilde artırılması gerektiğini savundu.

"YETERLİ OLMAYACAĞINI BİLİYORUZ"

Rutte, "On yıl önce belirlenen yüzde 2 hedefinin yarının zorluklarını karşılamaya yeterli olmayacağını biliyoruz. NATO'nun güçlü kalabilmesi, uyum sağlamaya devam etmesi ve gelecekte güvenliğimizi garanti altına almak için çabalarımızı şimdi iki katına çıkarmalıyız. Bu aynı zamanda savunmamıza daha fazla harcama yapmamız gerektiği anlamına da geliyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemlerde yaptığı bir çok konuşmada sıklıkla NATO ülkelerinden savunma harcamalarını GSYİH'lerinin yüzde 5'ine çıkarmalarını istediği biliniyor.