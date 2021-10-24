NATO'nun Baltık bölgesindeki üçüncü hava üssü kullanıma açıldı

NATO’nun Letonya'daki Lielvarde askeri üssünü tam kapasiteyle kullanıma açtığı bildirildi.

NATO, Letonya'daki Lielvarde askeri üssünün modernizasyon ve sertifikasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "NATO Müttefik Hava Kuvvetleri, Baltık bölgesinde modernize edilmiş bir askeri hava üssünün daha erişimine sahip. Lielvarde hava üssü, günün her saatinde ve her türlü hava koşullarında müttefik uçakları kabul etmeye hazır" ifadelerine yer verildi.

NATO UÇAKLARI YENİ HAVA ÜSSÜNÜ İNİŞ ALANI OLARAK KULLANABİLECEK

Açıklamada ayrıca, Baltık bölgesinde devriye görevini yerine getiren NATO uçaklarının yeni hava üssünü alternatif bir iniş alanı olarak kullanabilecekleri belirtildi.

NATO, KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ VARLIĞINI ARTIRDI

Daha önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin savunma bakanlarının toplantısının ardından, ittifakın Karadeniz bölgesindeki varlığını artırdığını söylemişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, NATO’nun Rusya'yı askeri olarak çevreleme çağrılarıyla birlikte, güçlerini Rus sınırlarına doğru tutarlı bir şekilde intikal ettirdiğine dikkat çekmişti.