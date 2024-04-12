NATO'nun doğu kanadında İtalyan hamlesi: Askeri varlıklarını artırıyorlar İtalyan General Figliuolo, doğu kanadında icra ettikleri faaliyetlere ilişkin verileri paylaştı.

AA

İtalyan ordusu, NATO'nun doğu kanadındaki varlığını güçlendirme yolunda ilerliyor.

Müşterek Kuvvetler Operasyon Komutanı General Francesco Paolo Figliuolo, bu konuda kararlı olduklarını söyledi.

İtalyan ordusunun yurt dışındaki bütün misyonlarından sorumlu birimin başındaki isim olan General Figliuolo, dün, Senato ve Temsilciler Meclisi'nin Ortak Savunma ve Dışişleri Komisyonu Toplantısı'na katılarak İtalyan ordusunun yurt dışında üstlendiği bazı görevlere dair bilgi verdi.

İtalyan basınında bugün çıkan haberlere göre, Figliuolo, İtalya olarak NATO'nun doğu kanadını güçlendirmekte kararlı olduklarını belirtti.

Doğu kanadında son durum

Figliuolo, bu kapsamda Atlantik İttifakı'nın doğu kanadında son olarak 3 bin asker, 1100 kara aracı, 20 uçak ve Baltık Denizi'nde de 1 adet "Fremm" sınıfı çok maksatlı Luigi Rizzo fırkateynlerinin görev yaptığını açıkladı.

Rus uçaklarına önleme yapıyorlar

Figliuolo, Polonya'daki Malbork hava üssünde, 4 Eurofighter Typhoon jeti ile 1 bilgi keşif uçağı ve 220 askerin görev yaptığını kaydetti.

Figliuolo, uçakların, Rus uçaklarına karşı önleme yapma gibi görevlere de katıldığını ifade etti.

1420 Ukrayna askerine eğitim verdiler

General Figliuolo, İtalya'nın 2023'te 1420 Ukrayna askerine eğitim verdiği bilgisini de paylaştı.

Gazze'deki duruma da değinen Figliuolo, halihazırda Refah’ta sahra hastanesi kuracak koşulların olmadığını söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)