NBC News muhabiri, canlı yayında fişekle vuruldu

George Floyd protestolarını anlatan muhabir Jo Ling Kent, polisin fişekli saldırısına uğradı.

ABD'de polis şiddeti sonucu öldürülen siyahi Amerikalı George Floyd, ülkede protestoların fitilini ateşledi.

Washington'ın Seattle şehrinde gösterileri anlatan ve göz yaşartıcı gazlara karşı korunmak için maske giyen NBC News muhabiri Jo Ling Kent, polisin fişekli saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

Canlı yayında yaşanan saldırıda muhabir, neye uğradığını şaşırdı. Muhabir ve ekibi bölgeden hemen uzaklaştı.

CANLI YAYINDA FİŞEKLİ SALDIRI

Twitter hesabından açıklama yapan Jo Ling Kent, tüm ekibin iyi ve güvende olduğunu söyledi.

Kendisinin de iyi olduğunu belirten muhabir Jo, "Ceket kolum hafifçe yandı, hepsi bu." dedi.

NBC News muhabiri fişekle vuruldu VİDEO