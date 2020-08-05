Neil Young, şarkıları için Trump'a dava açtı

Ünlü şarkıcı, yaptığı itirazların, ABD Başkanı'nın ekibi tarafından görmezden gelindiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri kapsamında seçim çalışmalarını sürdürürken, bir şarkıcıyla mahkemelik oldu.

Ünlü sanatçı Neil Young, Başkan Trump'a mitinglerinde şarkılarını izinsiz kullandığı gerekçesiyle dava açtı.

Young, ABD Başkanı'nı daha önce gönderdiği mektupla uyarmıştı.

"ŞARKILARIMI İZİNSİZ KULLANDI"

Sanatçı, Trump'ın Tulsa mitinginde "Rockin' in the Free World" ve "Devil's Sidewalk" adlı şarkılarının izinsiz olarak kullanıldığını belirtti.

New York Federal Mahkemesi'ne başvuran Young, dilekçesinde "Bu şikâyet, seçtikleri adayı desteklemekte özgür olan Amerikan vatandaşlarının haklarına ve görüşlerine saygısızlık etmeyi amaçlamıyor. Ancak, davacı vicdanı rahat bir şekilde, müziğinin bölücü, Amerikan karşıtı cehalet ve nefret kampanyası için bir tema şarkısı olmasına izin veremez." ifadelerine yer verdi.

"İZİNLERİ OLMAMASINA RAĞMEN ÇALDILAR"

2015'ten bu yana Donald Trump'ın seçim kampanyalarında ihlal durumunun sıklıkla yaşandığını ifade eden Neil Young, en yüksek tazminat miktarını talep ettiğini belirterek, "Kampanya ekibi, davacının, şarkılarını çalmamasını yönündeki itirazlarını kasten göz ardı etti ve izinleri olmamasına rağmen çalmaya devam etti." açıklamasını yaptı.

İHLAL BAŞINA 150 BİN DOLARA KADAR TAZMİNAT TALEBİ

Neil Young, her ihlal için 150 bin dolara kadar tazminat talep ediyor. Yaşananlarla ilgili Trump cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu talep, Trump'ın haziran ayındaki Tulsa, Oklahoma mitingleriyle Rushmore Dağı Anıtı'na ziyaretini içeriyor.

Benzer durum, Trump ile The Rolling Stones ve Quenn arasında da yaşanmıştı.

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