Nelson Mandela’nın kızıyla Güney Afrika arasında müzayede krizi Güney Afrika Cumhuriyeti hükümeti, ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela’ya ait 70 parça eşyasının kızı tarafından açık arttırma ile satışa çıkarılmasını durdurmaya çalışıyor.

İHA

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela’ya ait aralarında işitme cihazı, kimlik kartı, dünya liderlerinden hediyeler ve renkli Madiba gömleklerinin yer aldığı eşyalar, Mandela’nın en büyük kızı Makaziwe Mandela tarafından ABD'de açık arttırmaya çıkarıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti hükümeti, ait 70 parça eşyasının açık arttırma ile satışa çıkarılmasını durdurmaya çalışıyor.

Ülkeye ait olduğunu savunuyorlar

Ancak, Güney Afrika Cumhuriyeti bu eşyaların ülkeye ait olduğunu savunuyor.

Ülkenin tarih ve kültürünü korumakla görevli Güney Afrika Miras Kaynakları Ajansı (sahra), satışı engellemek için temyiz başvurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Spor, Sanat ve Kültür Bakanı Zizi Kodwa, “ülkenin zengin mirasını korumak” adına temyiz davasını desteklediklerini söyledi.

"Güney Afrika'nın mirasının ayrılmaz bir parçası"

Mandela’nın "Güney Afrika'nın mirasının ayrılmaz bir parçası" olduğu gerekçesiyle satışın engellenmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Bakan Kodwa, "Bu nedenle eski Başkan Mandela'nın mirasını korumamız ve deneyimlerinin gelecek nesillere aktarılması için ülkede kalmasını sağlamamız önemli” dedi.

Güney Afrika yasalarına göre, ulusal miras olarak kabul edilen eşyalar ülkenin dışına çıkarılamıyor.

Hükümet, 2021 yılından bu yana karşı çıkıyor

Açık artırmaya karşı çıkıyorlar

Hükümet, satışa çıkarılan bazı eserlerin ulusal eserler olduğunu savunarak ilk kez 2021 yılında açıklanan açık arttırmaya karşı çıkıyor.

2022 yılı için planlanan ilk müzayede 2 yıl süren yargı sürecinin ardından iptal edilmişti. Pretoria’daki Yüksek Mahkeme geçtiğimiz ay, hükümetin söz konusu eşyaların ulusal miras olduğuna yönelik itirazlarını reddederek Makaziwe Mandela’ya satış onay vermişti.

22 Ocak’ta başlaması planlanan müzayedeyi hükümetin engelleyip engellemeyeceği bilinmiyor. New York merkezli Guernsey müzayede evinde listelenen eşyalar arasında işitme cihazının 20 bin dolar, bir gömleğin ise 70 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

1994 yılında Güney Afrika’nın demokratik yollarla seçilen ilk siyahi Devlet Başkanı olan Mandela, 2013 yılında 95 yaşında hayatını kaybetmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)