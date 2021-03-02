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    Nepal'de en az 40 ev, çıkan yangında kül oldu

    Sabah saatlerinde bir kumaş dükkanında çıktığı belirlenen yangın, hızla çevredeki evlere sıçradı. En az 40 ev kül oldu
    • İHA
    • 02.03.2021 - 15:33
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    Nepal'de en az 40 ev, çıkan yangında kül oldu

    Nepal’in doğusundaki Taplejung bölgesinde yer alan Dobhan Bazaar kasabasında yangın çıktı.

    Çıkan yangının sabah saatlerinde bir kumaş dükkanında çıktığı belirlendi.

    BİTİŞİK EVLER ALEV ALDI

    Çinko levha çatılı bitişik haldeki taş ve ahşap evler kısa sürede alevlere teslim oldu. En az 40 ev kullanılamaz hale geldi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin dört saatlik çalışması neticesinde kontrol altına alındı.

    CAN KAYBI YAŞANMADI

    Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda, büyük maddi hasar meydana geldi. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.

    Bölgede yaşayan vatandaşların, yangını söndürme çabaları da kameralara yansıdı.

    Nepal de en az 40 ev, çıkan yangında kül oldu #1

    Nepal’de büyük yangın: 40 ev yandı İZLE

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