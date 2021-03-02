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- Nepal'de en az 40 ev, çıkan yangında kül oldu
Nepal'de en az 40 ev, çıkan yangında kül oldu
Sabah saatlerinde bir kumaş dükkanında çıktığı belirlenen yangın, hızla çevredeki evlere sıçradı. En az 40 ev kül oldu
- İHA
- 02.03.2021 - 15:33
Nepal’in doğusundaki Taplejung bölgesinde yer alan Dobhan Bazaar kasabasında yangın çıktı.
Çıkan yangının sabah saatlerinde bir kumaş dükkanında çıktığı belirlendi.
BİTİŞİK EVLER ALEV ALDI
Çinko levha çatılı bitişik haldeki taş ve ahşap evler kısa sürede alevlere teslim oldu. En az 40 ev kullanılamaz hale geldi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin dört saatlik çalışması neticesinde kontrol altına alındı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda, büyük maddi hasar meydana geldi. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.
Bölgede yaşayan vatandaşların, yangını söndürme çabaları da kameralara yansıdı.