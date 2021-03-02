Haberler

Dünya Haberleri

Nepal'de en az 40 ev, çıkan yangında kül oldu

Nepal'de en az 40 ev, çıkan yangında kül oldu

Sabah saatlerinde bir kumaş dükkanında çıktığı belirlenen yangın, hızla çevredeki evlere sıçradı. En az 40 ev kül oldu