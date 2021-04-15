Euro
9.6736
-0.09%
Dolar
8.0608
-0.12%
Altın
452.54
0.49%
Borsa
1.411
0.13%
Bitcoin
509.000
-2.61%
EXEN Coin
28.23
5.84%
12ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 12 C

    Nepal'de yeni yıl kutlamaları

    Geleneksel kutlamalar sırasında birbirilerine toz fırlatan katılımcılar, ortaya turuncu renkte manzaralar çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 09:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nepal'de yeni yıl kutlamaları

    Nepal'de geleneksel yeni yıl kutlamaları sırasında rengarenk görüntüler yaşandı.

    Koronavirüs salgını tedbirlerini görmezden gelen yüzlerce kişi, tarihi Bhaktapur kentinde toplandı.

    Baharın gelişi ve yeni yıl, zincifreden elde edilen turuncu renkteki tozla kutlandı.

    KATILIMCILAR TURUNCUYA BÜRÜNDÜ

    Çevre şehirlerden çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte, tozları birbirine fırlatan katılımcılar turuncuya büründü.

    Kutlamalar sırasında davullar çalıp şarkılar söyleyen halk, bereketli bir yıl olmasını diledi.

    Nepal de yeni yıl kutlamaları #1

    Nepal de yeni yıl kutlamaları #2

    Nepal de yeni yıl kutlamaları #3

    Nepal de yeni yıl kutlamaları #4

    Nepal de yeni yıl kutlamaları #5

    Nepal de yeni yıl kutlamaları #6

    Nepal de yeni yıl kutlamaları #7

    Nepal de yeni yıl kutlamaları #8

    Nepal de yeni yıl kutlamaları #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir