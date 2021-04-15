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Nepal'de yeni yıl kutlamaları
Geleneksel kutlamalar sırasında birbirilerine toz fırlatan katılımcılar, ortaya turuncu renkte manzaralar çıkardı.
- Haber Merkezi
- 15.04.2021 - 09:33
- Güncelleme : 15.04.2021 - 09:46
Nepal'de geleneksel yeni yıl kutlamaları sırasında rengarenk görüntüler yaşandı.
Koronavirüs salgını tedbirlerini görmezden gelen yüzlerce kişi, tarihi Bhaktapur kentinde toplandı.
Baharın gelişi ve yeni yıl, zincifreden elde edilen turuncu renkteki tozla kutlandı.
KATILIMCILAR TURUNCUYA BÜRÜNDÜ
Çevre şehirlerden çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte, tozları birbirine fırlatan katılımcılar turuncuya büründü.
Kutlamalar sırasında davullar çalıp şarkılar söyleyen halk, bereketli bir yıl olmasını diledi.