Nerede olduğu merak ediliyordu! Galler Prensesi Middleton'dan ilk fotoğraf İngiltere Prensi William’ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, 2 ay önce geçirdiği ameliyatın ardından ilk kez fotoğraf paylaştı.

İHA

İngiltere'de gündem Kate Middleton...

2 say önce ameliyat olan Kate, adeta sıra kadem bastı ve ortadan kayboldu.

Kate'in karnından ameliyat olduğu söylendi ancak geçen zaman rağmen yeni bir bilginin gelmemesi, "boşanma" iddialarını gündeme getirdi.

Bunun akabinde saray, iddialarını yalan olduğunu söyledi ve Kate, ameliyattan 2 ay sonra ilk kez görüntülendi.

Fotoğraf bu hafta başı çekildi

Kate Middleton, kraliyet ailesine ait sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafla birlikte teşekkür mesajı yayınladı. Kate mesajında, “Nazik dilekleriniz ve iki ay boyunca gösterdiğiniz desteğiniz için teşekkür ederiz. Herkesin Anneler Günü’nü kutlarım” ifadelerini kullandı.

Galler Prensesinin üç çocuğu ile gülümseyerek verdiği fotoğraf karesinin Prens William tarafından bu hafta başında çekildiği öğrenildi.

13 gün hastanede kaldı

42 yaşındaki Kate Middleton, ameliyatın ardından başkent Londra’daki klinikte 13 gün kalmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)