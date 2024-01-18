Netanyahu anlaşmaya yanaşmıyor: Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını reddetti Savaş kabinesine danışmadan karar alan Başbakan Netanyahu, kaçırılanların serbest bırakılmasını engellemekle suçlanıyor.

AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına karşı çıktı.

Esirlerin serbest bırakılması konusunda Tel Aviv'de teklif hazırlandı. İsrail basını, teklifin hayata geçirilmesinin Netanyahu engeline takıldığını aktardı.

İsimleri açıklanmayan İsrailli bakanların son günlerde, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya ilişkin bir teklifin genel hatlarını hazırladığı ifade edildi.

Netanyahu esirlerin serbest bırakılması teklifini geri çevirdi

Müzakerelerin (adı açıklanmayan) bir arabulucu aracılığıyla ilerletilmesi beklendiği belirtilirken ancak, Netanyahu'nun tutumunu sertleştirerek ve sonunda bu hamleyi reddettiği aktarıldı.

Savaş kabinesine danışmadan karar aldı

Kanala göre Netanyahu'nun, ret kararını, başbakanın tutumuna öfkelerini dile getiren savaş kabinesi bakanları Benny Gantz ve Gadi Eisenkot ile koordinasyon olmadan verdiğine işaret edildi.

Kaçırılanların serbest bırakılmasını engelledi

Kanal 13 ayrıca, isimlerini vermediği siyasi yetkililerin, Netanyahu'nun "kaçırılan kişilerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya yönelik çabayı engellediğini" söylediğini aktardı.

Netanyahu'nun ofisinden müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada ise "Hamas'ın talep ettiği ve Başbakanın kategorik olarak reddettiği koşulun savaşın sona ermesi olduğu" belirtildi.

136 İsrailli Gazze'de esir

İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde şu anda 136 İsrailli esir bulunuyor.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)