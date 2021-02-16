Netanyahu: Biden göreve geldiğinden beri beni aramadı

Netanyahu: Biden göreve geldiğinden beri beni aramadı

Binyamin Netanyahu, Biden için 40 yıllık dost olduklarını ancak göreve geldiğinden beri kendisini aramadığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsral'in Kanal 12 televizyonunda verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"4 HAFTA GEÇMESİNE RAĞMEN ARAMADI"

ABD Başkanının göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 4 hafta geçmesine rağmen kendisini aramadığının hatırlatılması üzerine Netanyahu, "(Biden) Arayacak. Yaklaşık 40 yıldır güçlü bir dostane ilişkimiz var. Birbirimizi tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İRAN VE FİLİSTİN KONUSUNDA FİKİR AYRILIKLARI VAR"

Biden ile birçok konuda hemfikir olduklarını söyleyen Netanyahu, "Ancak İran konusunda ve Filistin meselesinde farklılar var." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanının göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 4 hafta geçmesine rağmen henüz telefonla Netanyahu'yu aramaması dikkati çekiyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın Netanyahu ile "yakında" görüşeceğini söylemesine rağmen bu görüşme henüz gerçekleşmedi.