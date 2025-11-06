Netanyahu bir sonraki seçimlerde de aday gösterildi

- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeniden Likud Partisi genel başkanlığına seçildi.
- Merkez Seçim Kurulu, başka aday olmadığı için Netanyahu'yu başbakan adayı olarak gösterdi.
- İsrail'deki genel seçimlerin Kasım 2026'da yapılması planlanıyor.
Likud Partisi'nde parti başkanlığı adaylık sürecinin sona ermesinin ardından Tel Aviv'de Merkez Seçim Kurulu toplandı.
Merkez Seçim Kurulu, başka aday çıkmadığı için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeniden Likud Partisi genel başkanlığına seçildiğini ve gelecek seçimlerde de başbakan adayı gösterildiğini açıkladı.
NİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI
Netanyahu, 19 Ekim'de genel seçimlerde yeniden aday olma niyetini açıklamıştı.
İsrail'de normal seçim takvimine göre genel seçimlerin Kasım 2026'da yapılması öngörülüyor.