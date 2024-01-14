Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarının 'aylar süreceğini' söyledi İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 100. gününe girerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye saldırılarının "aylar süreceğini" açıkladı.

AA

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana, 3 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Katliamlarına geçen süre zarfında yenilerini ekleyen İsrail, 23 binden fazla sivili hayattan kopardı.

Okul, hastane, ibadethane ve sivil yerleşim alanlarını hedef gözetmeksizin vuran İsrail, savaşı sürdürmekte kararlı..

Ordu hakkında değerlendirme yaptı

The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Tel Aviv yönetimince 2024 yılı bütçesinde Gazze'deki "savaş" nedeniyle yapılacak değişikliğin kabinede oylanması öncesi Netanyahu, İsrail'in Gazze'deki askeri varlığı ve savaş bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu, "Bu savaşı yönetmemiz gerektiği açıkça ortada. Daha aylar sürecek. Bu nedenle bugün savaş bütçesini getiriyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı, yeni savaş bütçesinde, geçen yıl kabul edilen ilk 2024 bütçesine oranla planlanandan çok daha büyük güvenlik harcamalarının yer aldığının altını çizdi.

"Bu işi bitireceğiz"

Söz konusu bütçe değişikliğinin bir gün içerisinde geçirilmesini istediğini belirten Netanyahu, "Ne kadar sürerse sürsün burada oturmaya hazırım, mümkünse bu gece bu işi bitireceğiz." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)