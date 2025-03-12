Netanyahu hakkında yolsuzluk davası: 17'nci kez hakim karşısına çıktı

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Gazze'de katliam yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Aralık 2024'ten bu yana yolsuzluk suçlamasıyla açılan dava kapsamında ifadeye çağırılıyor..

Netanyahu, bugün 17'nci kez duruşmada hazır bulundu.

Tel Aviv’deki İsrail Merkez Mahkemesi’nde bugün 17. kez ifade veren Netanyahu, mahkemede gergin anlar yaşadı.

KÜRSÜYE VURDU: "HAKİMLER HAYATIMI CEHENNEME ÇEVİRDİ"

Duruşma sırasında kürsüye vurarak “Kendimi savunmak için birkaç dakikamın olması hakkım. (Hâkimler) hayatımı cehenneme çevirdi” diyerek bağıran Netanyahu, mahkeme başkanı tarafından uyarıldı.

"SESİNİZİ KISIN"

Hâkim, Netanyahu’nun yükselen sesine karşılık “Sesinizi kısın” diyerek müdahalede bulundu.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DOSYALARI

Bu süreçte Netanyahu, “1000”, “2000” ve “4000” olarak bilinen yolsuzluk dosyaları kapsamında rüşvet, görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Eski Başsavcı Avichai Mandelblit’in Kasım 2019’da sunduğu iddianameyle başlayan dava süreci, Netanyahu’nun İsrail’deki siyasi geleceği açısından kritik bir dönemece işaret ediyor.

Ancak Netanyahu, hakkındaki suçlamaları reddederek bunları siyasi bir kampanya olarak nitelendiriyor.