Netanyahu hakkındaki davanın ikinci duruşması yapıldı

Mahkeme, tanıkların Ocak 2021'den itibaren dinlenmeye başlanmasını kararlaştırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında rüşvet alma, sahtekarlık ve güveni suistimal suçlamaları nedeniyle mahkemelik oldu.

Başbakan Netanyahu'ya açılan yolsuzluk davasının ikinci duruşması görüldü.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "İsrail'de görevdeyken hakkında dava açılan ilk Başbakan" olarak kayıtlara geçen Netanyahu katılmadı.

TANIKLAR 2021'DE DİNLENECEK

Netanyahu'nun avukatları, koronavirüs nedeniyle duruşmanın ertelenmesini talep ederken mahkeme, Ocak 2021'den itibaren tanıkların dinlenmeye başlanmasına karar verdi.

Mahkeme, 3 ayrı dosyanın yer aldığı davada ocaktan itibaren haftada üç kez olmak üzere tanıkların ifadesini dinleyecek.

İLK DURUŞMA 24 MAYIS'TA YAPILDI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında rüşvet alma, sahtekarlık ve güveni suistimal suçlamalarının yer aldığı üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

Netanyahu, Meclise dokunulmazlık başvurusunda bulunmuş ancak yeterli desteği bulamayınca başvurusunu geri çekmişti. Bunun üzerine Başsavcı Mandelblit, Netanyahu hakkındaki iddianameyi 28 Ocak'ta mahkemeye göndermişti.

Davanın ilk duruşması 24 Mayıs'ta yapılmış, İsrail Başbakanı da mahkemede hazır bulunmuştu.