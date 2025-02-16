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Orta Doğu hattında sinirler geriliyor...

İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv'de ortak bir basın toplantısında konuştu.

İsrail'in Gazze ile olan savaşında hedeflerine ulaşmaya kararlı olduğunu vurulayan Netayahu, açıkça Hamas'ı tehdit etti.

"HAMAS 'I ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Hamas'ın esir takasını erteleme politikalarına tepki gösteren katil Netanyahu, "Hamas'ı ortadan kaldıracağız. Hamas, esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Trump ile birlikte cehennemin kapılarını açacağız." ifadelerini kullandı.

Rubio ise Hamas’ın "Gazze'yi kontrol eden bir güç olarak varlığını sürdüremeyeceğini" ve tamamen yok edilmesi gerektiğini belirtti.

"TRUMP İSRAİL'İN EN BÜYÜK DOSTU"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Netanyahu, Trump ile iş birliği içinde olduklarını dile getirerek "Trump, İsrail'in Beyaz Saray'daki en büyük dostu" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN İŞİNİ BİTİRECEĞİZ"

Netanyahu, son zamanlarda nükleer silah geliştirme çabalarıyla İsrail ve ABD'de korkuya neden olan İran'ın savunma alanındaki hareketliliğe de değindi.

İran’ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiği konusunda ABD ile tam bir mutabakat içinde olduklarını vurgulayan Netanyahu, Trump ile birlikte "İran'ın işini bitireceklerini" açıkladı.

LÜBNAN VE HİZBULLAH'A MESAJ

Netanyahu, İsrail’in Lübnan’daki ateşkese bağlı olduğunu ancak "Hizbullah'ın silahsızlanması gerektiğini" söyledi.

Netanyahu, "Bunu Lübnan'ın kendisinin yapmasını tercih ederiz ama gerekirse İsrail bunu yapacaktır" diyerek muhtemel bir müdahaleye kapı araladı.

ABD'Lİ BAKANDAN DESTEK

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Netanyahu'nın söylemlerine açıkça destek vererek, Hamas'ın "ortadan kaldırılması gerektiğini" düşüncesini yineleyerek örgütün askeri veya yönetimsel bir güç olarak varlığını sürdüremeyeceğini vurguladı.

Rubio, "Trump Beyaz Saray’da olduğu sürece İsrail bize her zaman güvenebilir" dedi ve "Orta Doğu'da daha fazla İsrail olsaydı, daha fazla barış ve sessizlik olurdu" ifadelerini kullandı.

Rubio'nun dikkat çeken açıklamaları şöyle:

