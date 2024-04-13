Netanyahu: Her türlü senaryoya hazırız İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran tarafından gerçekleştirilebilecek bir saldırıya karşı hazırlıklı olduklarını açıkladı.

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AA

İsrail'in, Şam'daki İran konsolosluğuna saldırı düzenlemiş, saldırı sonucu bazı görevliler hayatını kaybetmişti.

Bu olay, iki ülke arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

İran tarafından ise peş peşe tehdit açıklamaları gelmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından İsrail medyası, İran'ın düzinelerce İHA ile İsrail tarafına saldırı başlattığını duyurdu.

"Saldırı konusunda her türlü senaryoya hazırız"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajla İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son yıllar ve haftalarda İran'dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlandıklarını belirten Netanyahu, "Savunma sistemlerimiz yerleştirildi ve hem savunma hem de saldırı konusunda her türlü senaryoya hazırız." yorumunu yaptı.

"Kim bize zarar verirse biz de ona vereceğiz"

Netanyahu, İsrail'in yanında yer aldıkları ve verdikleri destekten dolayı ABD, İngiltere ve Fransa'ya takdirlerini ifade ederek, "Kim bize zarar verirse biz de ona vereceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız ve bunu sakin ve kararlı bir şekilde yapacağız." ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)