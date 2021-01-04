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Netanyahu: İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek

Netanyahu: İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek

Netanyahu, Tahran yönetiminin Fordo Nükleer Tesisi'nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirmeye başlandığını duyurması ile ilgili olarak, "İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek" dedi.