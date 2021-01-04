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- Netanyahu: İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek
Netanyahu: İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek
- AA
- 04.01.2021 - 16:09
- Güncelleme : 04.01.2021 - 16:12
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetine resmen başlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"İZİN VERMEYİZ"
İran'ın yüzde 20 oranında uranyumu zenginleştirmeye başlamasına tepki gösteren Netanyahu, "İran'ın taahhütlerini ihlal etmeye devam etme, zenginleştirme seviyesini yükseltme ve yer altında uranyumu zenginleştirme konusundaki endüstriyel yeteneğini geliştirme kararı, askeri bir nükleer program geliştirme niyetinin sürekli olarak gerçekleştirilmesi dışında hiçbir şekilde açıklanamaz. İsrail, İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecek." ifadelerini kullandı.
İran medyası, Fordo Nükleer Tesisi'nde uranyumu yüzde 20 zenginleştirme faaliyetine resmen başlandığını duyurmuştu.
P5+1 ülkeleriyle İran arasında 2015'te yapılan nükleer anlaşma, Tahran yönetimine uranyumu en fazla yüzde 3,67 zenginleştirebilme izni veriyordu. ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 4,5 oranında tutuyordu.