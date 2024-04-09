Netanyahu Refah operasyonunda kararlı! "Dünyadaki hiçbir güç bizi durduramayacak" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine planladıkları kara operasyonunu dünyadaki hiçbir gücün engelleyemeyeceğini ifade etti.

İHA

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Tüm uyarıları hiçe sayarak bombalamayı sürdüren İsrail, Gazze'yi adeta kan gölüne çevirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Hashomer'deki bir askeri üssü ziyaret etti.

"Dünyadaki hiçbir güç bizi durduramayacak"

ABD dahil uluslararası kamuoyunun karşı çıktığı Refah'a kara operasyonu planına yönelik açıklamalarda bulunan Netanyahu, şunları söyledi:

Refah dahil Hamas'ın tasfiyesini tamamlayacağız. Dünyadaki hiçbir güç bizi durduramayacak. Bunu yapmaya çalışan birçok güç var, ama faydası olmayacak.

"Üç hedefimiz var"

Üç hedefimiz var. Bir, rehinelerimizi geri getirmek. İkinci hedef, Hamas'ı ortadan kaldırmak. Üçüncü hedef, Gazze'nin bir daha İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlamak. Bir hedef daha var. Hamas, İran'ın bizi yok etmeyi amaçlayan şer ekseninin bir parçasıdır. Hamas'ı mağlup ettiğimizde, bu sadece Hamas'ı mağlup etmek değil, aynı zamanda ekseni de yenilgiye uğratmak anlamına gelecek.

Refah'a operasyon için 'bir tarih var' demişti

Öte yandan Netanyahu dün Refah kentine düzenlemeyi planladığı kara operasyonuna yönelik, "Bu gerçekleşecek, bir tarih var" demişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)