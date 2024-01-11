Netanyahu: Sivilleri yerinden etme niyetimiz yok İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada, amaçlarının Gazze'yi Hamas'tan kurtarmak ve İsrailli rehineleri serbest bırakmak olduğunu söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor.

Gazzeli masumları öldüren ve ateşkes çağrılarına kulaklarını tıkayan İsrail Başbakanı Netanyahu, televizyonda yayınlanan ve X platformundaki hesabında paylaştığı İngilizce konuşmasında, "Bazı noktaları açıklığa kavuşturmak istiyorum. İsrail'in Gazze'yi kalıcı olarak işgal etme veya sivil nüfusunu yerinden etme gibi bir niyeti yok." dedi.

Şimdiye kadar binlerce masum Filistin vatandaşının yerinden edilmesine neden olan Netanyahu, İsrail'in Filistin halkıyla değil, Hamas'la savaştığını ve bunu tamamen uluslararası hukuka uygun olarak yaptığını savundu.

İsrail ordusunun, sivil kayıplarını en aza indirmek için her türlü çabayı gösterdiğini de ileri sürdü.

"Hem İsrail hem de Filistinliler için daha iyi bir gelecek olasılığı"

İsrail ordusunun broşür dağıtarak, telefon görüşmeleri yaparak ve güvenli koridorlar sağlayarak Filistinli sivilleri savaş bölgelerini boşaltmaya teşvik ettiğini, Hamas'ın ise silah zoruyla ve çoğunlukla da ateş açarak Filistinlilerin bölgeden ayrılmalarını engellediğini savunan Netanyahu, şunları kaydetti:

"Amacımız Gazze'yi Hamas'tan kurtarmak ve İsrailli rehineleri serbest bırakmak. Bu başarıldığında Gazze silahtan ve radikallikten arındırılabilir. Böylece hem İsrail hem de Filistinliler için daha iyi bir gelecek olasılığı yaratılabilir."

"Gazze'den ayrılarak üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerle ilgili İsrail içinde bir ekip oluşturmalıyız"

İsrail HaYom gazetesinin 25 Aralık 2023'te yayınladığı haberine göre, Netanyahu, Likud partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "Bizim sorunumuz mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Toplantıda Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine değinen İsrailli vekil Danny Danon da "Dünya fiili olarak bu meseleyi tartışıyor. Kanada Göç Bakanı Marc Miller bu konu hakkında alenen konuştu. Keza (ABD'nin 2024'te Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarından) Nikki Haley de. Gazze'den ayrılarak üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerle ilgili İsrail içinde bir ekip oluşturmalıyız." diye konuşmuştu.

Danon'un bu sözleri üzerine Netanyahu, "Biz bunun için çalışıyoruz." demişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)