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Haber Merkezi

İsrail ile İran arasındaki misilleme saldırıları dördüncü gününde de devam ediyor.

İsrail'in başlattığı ve İran'ın da peşe peşe Tel Aviv'e füze yolladığı saldırılara ilişkin geçtiğimiz dakikalarda yeni bir gelişme daha yaşandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın başkenti Tahran'da yaşayanlara seslendi.

"TAHRAN SEMALARINI KOTROL ALTINA ALDIK"

Netanyahu, "İsrail hava kuvvetleri, Tahran semalarını kontrol altına aldı. Biz, iki ana hedefimize ulaşmak üzereyiz. Bunlardan birinci nükleer tehdidi ortadan kaldırmak ve ikincisi de füze tehdidini bertaraf etmek" dedi.

"TAHRAN'I TAHLİYE EDİN"

Netanyahu, "Tahran'da yaşayanlara sesleniyorum. Tahliye edin. Biz harekete geçiyoruz" ifadesini kullandı.

İRAN'DAN 370 FÜZE GİTTİ

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, İran, Cuma akşamı başlattığı misillemelerden bu yana İsrail'e 370 balistik füze ve yüzlerce insansız hava aracı (İHA) fırlattı.

Pazartesi sabahı itibarıyla, Cuma günü başlayan çatışmalarda İsrail'de 24 kişi hayatını kaybederken, 10'u ağır olmak üzere 592 kişi yaralandı.

Füzeler İsrail'de 30 noktayı başarıyla vurdu.

İran’da ise, İran Sağlık Bakanlığı’nın Pazar günü devlet medyasına yaptığı açıklamaya göre, Cuma gününden bu yana en az 224 kişi yaşamını yitirdi.