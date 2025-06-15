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Haber Merkezi

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun korktuğu ve uçağını da Yunanistan'a yolladığı gündeme geldi.

Tel Aviv'de İran füzelerinin isabet etmesi sonucu 200'den fazla yaralı olurken, Binyamin Netanyahu da olası bir misilleme korkusuyla bakanlarıyla birlikte sığınağa inmiş ve günlerdir herhangi bir görüntü vermemişti.

İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Hükümet uçağının Yunanistan'da görüntülenmesi sonrasında bu ülkeye kaçtığı yönünde haberlerin de servis edildiği Netanyahu, çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından ilk kez ortaya çıktı.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Dün gece İran'ın hipersonik ve balistik füzelerle enkaza çevirdiği Bat Yam'da yanındakilerle incelemelerde bulunan Netanyahu'nun yüzündeki korku, kameralara da anbean yansıdı.

İsrail Başbakanı, İran füzelerinin Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'da hedef aldığı ve ağır yıkım yaşanan bölgeyi ziyaret etti.