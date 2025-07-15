Netanyahu, Trump'tan Gazze'de ateşkes anlaşması için ek süre aldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 58 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ismi açıklanmayan ABD'li kaynakların yakınları Gazze'de esir tutulan İsraillilerin ailelerine Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı ateşkes ve esir takası anlaşmasını tamamlaması için kendisine bir hafta daha süre vermeye ikna ettiğini bildirdiği ifade edildi.

Söz konusu ek sürenin ateşkes anlaşmasını İsrail Meclisi'nin 27 Temmuz'daki 'yaz dönemi oturumunun sonuna yaklaştırmayı amaçladığı' aktarıldı.

Haberde söz konusu kaynakların, "Trump, Gazze'deki savaştan bıktı ama Netanyahu biraz daha zaman kazanmayı başardı" dediği belirtildi.

TRUMP'A NE TEKLİF ETTİĞİ BİLİNMİYOR

Öte yandan, ek süre karşılığında Netanyahu'nun Trump'a ne teklif ettiğinin bilinmediği kaydedildi.

ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'un müzakereleri devam eden anlaşmayı sonuçlandırmak için henüz Katar'a gitmemiş olmasının Netanyahu'nun Trump'tan ek süre aldığına işaret ettiği aktarıldı.

İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesinin Katar'ın başkenti Doha'da devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin ismi açıklanmayan İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde 'son günlerde varılan belli bir mutabakatın ardından Hamas ile dolaylı görüşmelerin yeniden başladığı' belirtildi.

Netanyahu'nun İsrailli müzakere heyetine ordunun Gazze'den çekilmesi konusunda esnek davranma talimatı verdiği, müzakere heyetinin de muhtemel çekilmeye ilişkin güncel haritalar sunduğu ve müzakerelerin yeniden yoğun bir şekilde yürütülmeye başlandığı iddia edildi.