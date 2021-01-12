Netanyahu, Twitter hesabından Trump'ın fotoğrafını sildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Twitter hesabının arka planından, başkanlık koltuğunda sayılı günleri kalan ABD Başkanı Donald Trump'ın bulunduğu fotoğraf kaldırıldı.

Netanyahu, 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen uzun süre Trump'ın fotoğrafını Twitter hesabında arka plan olarak kullanmaya devam etmişti.

Netanyahu'nun sık sık "İsrail'in en iyi dostu" olarak nitelendirdiği Trump, görevi süresince İsrail yanlısı birçok adım attı.

AŞI FOTOĞRAFI KOYDU

Netanyahu, Trump'ın yerine koronavirüs aşı kampanyasında aşılanırken çeklmiş bir fotoğrafını kullandı.

Trump, Filistinlilerin haklarını yok sayarak Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması, Filistin'e yapılan mali yardımların kesilmesi gibi İsrail lehine Filistin'in aleyhine kararlara imza attı.