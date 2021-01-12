Euro
9.1127
0.15%
Dolar
7.4846
0.01%
Altın
447.84
0.87%
Borsa
1.545
0.58%
Bitcoin
267.800
-4.32%
EXEN Coin
11.51
1.49%
15ºC
İstanbul
Yağmur 15 C

    Netanyahu, Twitter hesabından Trump'ın fotoğrafını sildi

    İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın yer aldığı fotoğrafı Twitter hesabının arka planından kaldırarak korona aşısı yapılırken çekilen fotoğrafını yerleştirdi.
    • AA
    • 12.01.2021 - 13:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Netanyahu, Twitter hesabından Trump'ın fotoğrafını sildi

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Twitter hesabının arka planından, başkanlık koltuğunda sayılı günleri kalan ABD Başkanı Donald Trump'ın bulunduğu fotoğraf kaldırıldı.

    Netanyahu, 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen uzun süre Trump'ın fotoğrafını Twitter hesabında arka plan olarak kullanmaya devam etmişti.

    Netanyahu'nun sık sık "İsrail'in en iyi dostu" olarak nitelendirdiği Trump, görevi süresince İsrail yanlısı birçok adım attı.

    Netanyahu, Twitter hesabından Trump ın fotoğrafını sildi #1

    AŞI FOTOĞRAFI KOYDU

    Netanyahu, Trump'ın yerine koronavirüs aşı kampanyasında aşılanırken çeklmiş bir fotoğrafını kullandı.

    Trump, Filistinlilerin haklarını yok sayarak Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması, Filistin'e yapılan mali yardımların kesilmesi gibi İsrail lehine Filistin'in aleyhine kararlara imza attı.

    Netanyahu, Twitter hesabından Trump ın fotoğrafını sildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir