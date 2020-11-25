Netanyahu ve Bin Zayed Nobel Barış ödülüne aday gösterildi

İrlandalı nobel ödüllü siyasetçi David Trimble, BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu normalleşme anlaşması nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına öncülük etmesi nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti.

NETANYAHU VE ZAYED DE ADAY GÖSTERİLDİ

Bu kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmasına vesile olmaları dolayısıyla 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

İRLANDALI SİYASETÇİ ADAY GÖSTERDİ

İrlanda'daki barış anlaşmasında üstlendiği rol nedeniyle 1998'de Nobel ödülü alan David Trimble'nin Netanyahu ve Al Nahyan'ı aday gösterdiği kaydedildi.

Her iki lider barış ödülüne aday gösterilse de Ortadoğu’daki siyasi kriz, istikrarsızlık başta olmak üzere, Filistin, Yemen ve Libya'daki birçok sivilin ölümüne sebebiyet veren çatışma ve iç savaşların baş aktörleri arasında yer alıyor.