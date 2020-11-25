- Haberler
- Dünya Haberleri
- Netanyahu ve Bin Zayed Nobel Barış ödülüne aday gösterildi
Netanyahu ve Bin Zayed Nobel Barış ödülüne aday gösterildi
- DHA
- 25.11.2020 - 15:06
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına öncülük etmesi nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti.
NETANYAHU VE ZAYED DE ADAY GÖSTERİLDİ
Bu kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmasına vesile olmaları dolayısıyla 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.
İRLANDALI SİYASETÇİ ADAY GÖSTERDİ
İrlanda'daki barış anlaşmasında üstlendiği rol nedeniyle 1998'de Nobel ödülü alan David Trimble'nin Netanyahu ve Al Nahyan'ı aday gösterdiği kaydedildi.
Her iki lider barış ödülüne aday gösterilse de Ortadoğu’daki siyasi kriz, istikrarsızlık başta olmak üzere, Filistin, Yemen ve Libya'daki birçok sivilin ölümüne sebebiyet veren çatışma ve iç savaşların baş aktörleri arasında yer alıyor.