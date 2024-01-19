Netanyahu'dan ABD'ye: Filistin devletinin kurulmasına karşıyım İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye saldırılar sonrası Filistin devletinin kurulmasını istemediğini belirtti. ABD ise Tel Aviv'in sorunlarının, söz konusu devlet olmadan çözülemeyeceğini söyledi.

AA

ABD yönetiminin, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu sonrası döneme hazırlandığı iddia ediliyor.

Netanyahu sonrası dönem için hazırlıkların yürütüldüğü Beyaz Saray'da, Filistin devletinin kurulmasıyla ilgili planlar yapıldığı belirtiliyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Gazze'deki saldırılardan sonraki süreçte herhangi bir şekilde Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu ABD yönetimine bildirdiğini söyledi.

"Gazze Şeridi'ne saldırıları sürdüreceğiz"

Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, "Hamas'a karşı kesin bir zafer" elde edene kadar Gazze Şeridi'ne saldırıları sürdüreceklerini ifade eden Netanyahu, ABD medyasında yer alan haberlere tepki gösterdi.

Filistin devleti iddialarına tepki gösterdi

Netanyahu, "Washington yönetiminin, Netanyahu sonrası ve Filistin devletinin kurulması için hazırlık yaptığına" dair haberlerin sorulması üzerine şöyle dedi:

Netanyahu'dan sonraki gün. Bu, çoğu İsrail vatandaşının ertesi günü. 30 yıldır tutarlı bir şekilde tek bir şeyi söylüyorum.



Bu çatışma bir devletin yokluğuyla değil, bir devletin varlığıyla ilgilidir.

İki devletli çözüm önerilerini ret

Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası toplum tarafından kabul edilen iki devletli çözüm önerilerini reddettiğini ve bu tutumunu ABD yönetimine de ilettiğini aktaran Netanyahu, şöyle konuştu:

Başbakanın dostlarımıza 'hayır' diyebilme yeteneğine sahip olması gerekiyor.

Gazze'nin tamamı üzerinde hakimiyet kurmak istiyor

Gazze Şeridi'nin geleceği konusunda yalnızca, İsrail'in, Gazze'nin tamamı üzerinde güvenlik kontrolünü ele geçirmesini sağlayacak bir anlaşmayı kabul edeceğini savunan Netanyahu, bunu da ABD'li yetkililere söylediğini iddia etti.

Netanyahu, Gazze'ye saldırıların sona ermesinden sonra İsrail'in, Ürdün'ün batısındaki tüm toprakları kontrol altına alması gerektiğini savunarak "Bu durum da egemenlik fikriyle çelişiyor. Ne yapabilirsiniz?" ifadesini kullandı.

ABD: Filistin devleti kurulmadan mümkün değil

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in uzun ve kısa vadeli sorunlarını Filistin devleti olmadan çözmenin "hiçbir yolu" bulunmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, şu şekilde konuştu:

Onların (İsrail'in) kalıcı güvenliğini sağlayarak uzun vadeli sorunlarını çözmenin ve Gazze'yi yeniden inşa edip yönetimini kurarak güvenliğini sağlamanın, bir Filistin devleti kurmanın dışında yolu yok.

"Tarihi bir fırsat var"

Bu konuda Netanyahu ile "doğrudan görüşmeler yapıldığını" vurgulayan Miller, şöyle devam etti:

İsrail'in kuruluşundan bu yana karşılaştığı zorluklarla başa çıkması için tarihi bir fırsat var ve ülkenin bu fırsatı değerlendireceğini umuyoruz.

ABD'den İsrail'e 'kuvvetli' destek

Miller, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin risk altında olup olmadığına ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:

İsrail'e desteğimiz kuvvetli bir şekilde sürüyor. Ancak bu, iki ülke arasında hiçbir farklılık olmadığı ve olmayacağı anlamına gelmiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)