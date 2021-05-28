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    Netanyahu'dan BM'ye komisyon tepkisi

    Netanyahu, BM İnsan Hakları Konseyinin, ülkesinin insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını öngören kararı onaylamasına tepki gösterdi.
    • AA
    • 28.05.2021 - 06:02
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    Netanyahu'dan BM'ye komisyon tepkisi

    Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını öngören kararı onayladı.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM'nin bu kararına tepki gösterdi.

    "UTANÇ VERİCİ"

    Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyinin soruşturma komisyonu kurulması kararını kabul etmesinin "utanç verici" olduğunu iddia etti.

    "HUKUKLA ALAY EDİLİYOR"

    Söz konusu kararın BM İnsan Hakları Konseyinin "İsrail karşıtı takıntısının bir başka örneği" olduğunu ileri süren Netanyahu, konseyin bu kararla abluka altındaki Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistinli direniş gruplarını akladığını savundu.

    Netanyahu, BM İnsan Hakları Konseyini hedef alan açıklamasında, söz konusu kararla "uluslararası hukukla alay edildiği" iddiasında bulundu.

    Netanyahu dan BM ye komisyon tepkisi #1

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