Netanyahu'dan, Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva'ya tepki: Kırmızı çizgiyi aştı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın İsrail'in Gazze'deki eylemlerini Hitler'in Yahudilere karşı işlediği suçlarla kıyaslamasına tepki gösterdi.

AA

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, İsrail'in Gazze'de yaptıklarını Hitler'in eylemlerine benzetmesine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan tepki geldi.

"Silva'nın sözleri utanç verici ve ürkütücü"

Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, Brezilya Devlet Başkanı Silva'nın ifadelerini kınayarak, bu sözlerin Holokost'un ciddiyetini azalttığını ve İsrail'in savunma hakkını zedelediğini belirtti.

Ayrıca Netanyahu, Silva'nın sözlerini "utanç verici ve ürkütücü" olarak nitelendirdi.

"Hitler ile karşılaştırarak kırmızı çizgiyi aştı"

Açıklamada Netanyahu, “İsrail’i Nazilerin Yahudi Soykırımı ve Hitler ile karşılaştırmanın kırmızı çizgiyi aştığını” da iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da Silva’nın sözlerinin ardından X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya’nın İsrail Büyükelçisinin “yarın kınama için çağrılacağını” belirtti.

Katz, Silva’nın sözlerinin “utanç verici ve sert” olduğunu savundu.

Brezilya Devlet Başkanı Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini Hitler'in yaptıklarına benzetti

Brezilya Devlet Başkanı Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmişti.

Brezilya'nın Canal Gov kanalına göre, Silva, 37'nci Afrika Birliği (AfB) Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da basına açıklamalarda bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin konuşan Silva, Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti.

Silva, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)