Netanyahu'dan İran liderine suikast iddiası konusunda net değerlendirme

AA

İran ile İsrail arasında gerilim her geçen saat tırmanıyor...

İki ülke arasında karşılıklı misillemeler devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tepki çeken bir açıklamada bulundu.

Netanyahu, Amerikan ABC News kanalına bir röportaj verdi.

"HAMANEY'İN ORTADAN KALDIRILMASI, MEVCUT ÇATIŞMAYI SONA ERDİRMEK OLUR"

Netanyahu burada, İran lideri Hamaney'e suikast iddiası konusunda net bir değerlendirme yaptı.

Netanyahu, ABD Başkan Donald Trump'ın "İran liderine suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği" yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek." yanıtını verdi.

"ONLAR AÇIKÇASI HİTLER'İN NÜKLEER TAKIMIYDI"

İsrail Başbakanı, Hamaney'i hedef alıp almayacakları sorusuna ise, "İsrail yapması gereken şeyi yapıyor." diye karşılık verdi.

İran'ın en önde gelen nükleer bilim adamlarını hedef aldıklarını da anlatan Netanyahu, "Onlar açıkçası Hitler'in nükleer takımıydı." yorumunu yaptı.

"BUGÜN TEL AVİV, YARIN NEW YORK"

Netanyahu, ABD'nin en büyük çıkarının İsrail'i desteklemek olduğunu da savunarak, "Bugün Tel Aviv, yarın New York. 'Önce Amerika' mottosunu anlıyorum, ancak 'Ölü Amerika'yı anlamıyorum. Bu insanlar (İran) bunu istiyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın, İsrail'in, İran lideri Hamaney'e suikast düzenleme isteğini "tansiyonu daha da artıracağı" gerekçesiyle reddettiği bildirilmişti.