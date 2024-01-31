Netanyahu'nun eski Özel Kalem Müdürü Ari Harow, dolandırıcılıktan suçlu bulundu Harow, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmakla suçlanıyor. Aynı ismin, fonları zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.

AA

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davası devam ediyor.

Netanyahu'nun eski Özel Kalem Müdürü Ari Harow, iki nedenden dolayı suçlu bulundu.

Harow, "devlet tanığı" olarak ifade verirken, savcılıkla imzaladığı ceza pazarlığı kapsamında suçlandı.

Dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlaması

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Netanyahu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında tanık olan Harow, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmaktan suçlu bulundu.

Verilen ceza belli oldu

İki dönem Başbakan Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Harow'un kendisine yöneltilen suçlamaları ceza pazarlığı kapsamında itiraf ettiği ve 6 ay kamu hizmeti ile 190 bin dolar para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Fonları zimmetine geçirdi

Harow, görevini sürdürdüğü 2014'te satması gereken bir danışmanlık şirketindeki fonları zimmetine geçirmekle suçlanıyordu.

Harow, Ağustos 2017'de kendisinin karşı karşıya olduğu yolsuzluk soruşturmasındaki ceza pazarlığı kapsamında Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davasında savcılık adına tanıklık yapmayı kabul etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)