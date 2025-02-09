Netanyahu'nun Gazze açıklamasına Irak'tan tepki

İHA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan topraklarında bir Filistin devleti kurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu'nun açıklamaları sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bu kapsamda bir tepki de Irak'tan geldi.

AÇIKLAMALARI 'PROVAKATİF' OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun açıklamaları "provokatif" olarak nitelendirilerek şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Bu tür açıklamalar, Suudi Arabistan'ın egemenliğine açık bir saldırı niteliğindedir ve Filistin halkının meşru haklarını ihlal etmektedir" denildi.

"IRAK, SUUDİ ARABİSTAN'IN İSTİKRARI VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLEMEKTEDİR"

Irak Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduklarını ve bölge ülkelerinin egemenliğine yönelik her türlü müdahaleye karşı durduklarını belirtti.

Herhangi bir ülkenin egemenlik ihlalinin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "Irak, Suudi Arabistan'ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir" ifadelerine yer verildi.