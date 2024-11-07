Netanyahu'nun görevden aldığı eski İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Gazze itirafı

AA

İsrail ordusunun Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırıları sürdürüyor.

Gazze'deki saldırılarda çocuk ve kadınlar başta olmak üzere savunmasız olan halk, dünyanın gözleri önünde katlediliyor.

Katliamcı İsrail'in savaş kabinesinde ise çatlaklar sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Netanyahu, arasının açık olduğu bilinen Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevine son verdi.

Yerine Dışişleri Bakanı Israel Katz atanan Gallant'tan yeni bir açıklama geldi.

"ORDUNUN GAZZE'DE TUTULMASINI GEREKTİRECEK BİR NEDEN YOK"

İşgalci İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre, esir yakınları ile görüşen Gallant, ordunun Gazze'de tutulmasını gerektirecek bir neden olmadığını belirterek soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi.

Gallant, esir yakınlarına, "Size ne olmadığını söyleyebilirim; güvenlik kaygıları. Ben ve Genelkurmay Başkanı, Philadelphi Koridoru'nda kalmak için hiçbir güvenlik gerekçesi olmadığını söyledik." dedi.

Netanyahu'nun kendisine "ordunun bölgede kalması kararının diplomatik değerlendirmeler çerçevesinde olduğunu" söylediğini aktaran Gallant, esir yakınlarına, "Size, diplomatik bir değerlendirme olmadığını söylüyorum." dedi.

"YALNIZCA ORADA OLMA ARZUSU YÜZÜNDEN GAZZE'DEYİZ"

Gazze'de yapılacak bir şey kalmadığını ve ana hedeflerin yerine getirildiğini söyleyen Gallant, "Korkarım yalnızca orada olma arzusu yüzünden orada kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Gallant, İsrail'in istikrarı için Gazze'de kalınması fikrinin askerlerin hayatını riske atacağı gerekçesiyle uygunsuz olduğunu belirtti.

"ESİR VE TAKAS ANLAŞMASI YAPILMASINDA KARAR VEREN TEK KİŞİ NETANYAHU"

Öte yandan Haaretz gazetesinin görüşmeye ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Gallant görüşmede esir takası ve ateşkes anlaşması yapılması hususunda karar veren tek kişinin Netanyahu olduğunu söyledi.

Ayrıca Gallant, kendisi gibi güvenlik komutasındaki yetkililerin temmuz ayında bir anlaşma için koşulların olgunlaştığı görüşünde olduğunu aktardı.