Netanyahu'nun propaganda videosuna Filistin gerçekleri ile cevap

Netanyahu, uluslararası mecrada destek toplama amacı ile Twitter hesabı üzerinden propaganda videosu paylaştı. Netanyahu'ya, Filistinlilere yapılan saldırıları gösteren bir video ile cevap verildi.

İsrail Filistinlilere yönelik bir yandan kanlı saldırılarına devam ederken diğer yandan uluslararası mecrada destek toplama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yüzlerce Filistinlinin evsiz kalmasına ve 122 kişinin şehit olmasına neden olan İsrail saldırılarının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medya üzerinden propaganda paylaşımı yaptı.

Netanyahu, ‘gerçekleri paylaş’ etiketi ile bir video yayınlayarak, çıkan çatışmalar sırasında İsrail vatandaşlarının görüntülerini servis etti.

FRANSA, İNGİLTERE VE ABD'YE MESAJ GÖNDERİLDİ

Tel Aviv, Kudüs, Ashkelon ve Yehud şehirlerinde olaylar sırasında çekilen görüntülere yer verilerek; Fransa, İngiltere, ABD ülkelerinin başkentlerine atıfta bulunuldu.

Filistin gerçeklerini görmezden gelerek yapılan paylaşımda, dünya başkentlerine ‘Hayal et, Ya Paris olsaydı’ şeklinde mesajlar gönderildi. Videonun sonunda, 'İsrail ateş altında' ifadesine yer verildi.

YENİDEN KURGULANDI

Yapılan paylaşıma cevap gecikmedi.

Netanyahu’nun paylaştığı video, Zeynep Hilal Demirci adlı kullanıcı tarafından Filistinlilere yönelik yapılan saldırıların görüntüleri ile yeniden kurgulandı.

Görüntülerde Şeyh Cerrah Mahallesi, Mescid-i Aksa, Yafa ve Gazze'de Müslümanlara yapılan saldırılar yer aldı.

Hazırlanan videonun sonunda, Netanyahu'nun videosuna cevap olarak "Bütün Müslümanlar saldırı altında ama Filistinliler burada" notu düşülerek, her türlü engellemeye rağmen Mescid-i Aksa'yı terk etmeyen Filistinlilerin görüntüleri yer aldı.

BEĞENİ SAYISINI 3’E KATLADI

Netanyahu'ya cevap olarak paylaşılan video, kısa zamanda büyük destek topladı.

Filistin gerçekleri ile yeniden kurgulanan videoya destek veren kullanıcılar, gönderiyi “Tamam. Gerçekleri paylaşıyorum.” notu ile paylaştı.

Videonun görüntülenme sayısı Netanyahu'nun videosunu 2'ye, beğeni sayısını ise 3'e katladı.

Netanyahu'nun propaganda videosuna Filistin gerçekleri ile cevap VİDEO

