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    Netanyahu'nun yargılandığı davanın tanığı uçak kazasında öldü

    Yunanistan'da 13 Eylül'de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden İsraillilerden birinin, Binyamin Netanyahu'nun yargılandığı davanın tanıklarından olduğu ortaya çıktı.
    • AA
    • 14.09.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 16:56
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    Netanyahu'nun yargılandığı davanın tanığı uçak kazasında öldü

    13 Eylül'de İsrail'den Yunanistan'a giden "Cessna 182" tipi özel uçak, Sisam Adası'nda düştü.

    Kazada hayatını kaybeden uçaktaki 2 kişinin kimlikleri belirlendi.

    İsrail basınında çıkan haberlerde, İsrail'in Hayfa kentinden kalkan özel uçakta, Haim Geron ve eşi Esti'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.

    NETANYAHU'NUN YARGILANDIĞI DAVANIN TANIĞI ÇIKTI

    İsrail İletişim Bakanlığı'nda mühendislik ve lisanstan sorumlu eski genel müdür yardımcısı olan Geron'un, eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yargılandığı davanın tanıkları arasında yer aldığı kaydedildi.

    Yunanistan basını teknik arıza meydana gelen uçağın radardan kaybolduğunu yazarken, kazanın kesin nedeni henüz bilinmiyor.

    Netanyahu nun yargılandığı davanın tanığı uçak kazasında öldü #1

    NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

    İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

    Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun davasına, 3 aylık aranın ardından dün yapılan duruşmayla devam edilmişti.

    Netanyahu nun yargılandığı davanın tanığı uçak kazasında öldü #2

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