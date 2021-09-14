- Haberler
- Dünya Haberleri
- Netanyahu'nun yargılandığı davanın tanığı uçak kazasında öldü
Netanyahu'nun yargılandığı davanın tanığı uçak kazasında öldü
- AA
- 14.09.2021 - 16:50
- Güncelleme : 14.09.2021 - 16:56
13 Eylül'de İsrail'den Yunanistan'a giden "Cessna 182" tipi özel uçak, Sisam Adası'nda düştü.
Kazada hayatını kaybeden uçaktaki 2 kişinin kimlikleri belirlendi.
İsrail basınında çıkan haberlerde, İsrail'in Hayfa kentinden kalkan özel uçakta, Haim Geron ve eşi Esti'nin hayatını kaybettiği ifade edildi.
NETANYAHU'NUN YARGILANDIĞI DAVANIN TANIĞI ÇIKTI
İsrail İletişim Bakanlığı'nda mühendislik ve lisanstan sorumlu eski genel müdür yardımcısı olan Geron'un, eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yargılandığı davanın tanıkları arasında yer aldığı kaydedildi.
Yunanistan basını teknik arıza meydana gelen uçağın radardan kaybolduğunu yazarken, kazanın kesin nedeni henüz bilinmiyor.
NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.
Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun davasına, 3 aylık aranın ardından dün yapılan duruşmayla devam edilmişti.