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Güneşli havayı görenler, soluğu yeniden açılan Long Branch plajında aldı.

ABD'de halk, plajlara akın etti.

Görüntüler, salgın tedbirleri kapsamında sahil ve parkların kapalı olduğu ve geçtiğimiz haftalarda yeniden açıldığı New Jersey eyaletinde kayda geçti.

GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

146 bini aşkın vaka ve 10 bin 260 ölümün yaşandığı eyalette halk, Long Branch plajında güneşin tadını çıkardı.

Plajda, salgına karşı sosyal mesafenin korunduğu görüldü.

New Jersey plajında sosyal mesafeli güneşlendiler VİDEO

ABD'DE SON DURUM

1.5 milyondan fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ABD'de, 90 bini aşkın ölüm yaşandı.

Ülkede salgının merkez üssü haline New York'ta 358 bin 99 vaka ve 28 bin 134 ölüm gerçekleşti.