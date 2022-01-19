New York Belediye Başkanı Adams, manavı ziyaret etti

New York Belediye Başkanı Eric Adams, New York sokaklarında tek başına esnaf ziyareti yaparken manavcı Türklere denk geldi. Türkler Adams'ı tanıyınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, New York'ta esnafları gezdi, manav ziyareti yaptı.

TÜRKLERE DENK GELDİ

Adams New York sokaklarında gezerken esnafıda ziyaret etti. Gittiği yerleri kayda alan Adams tam o sırada manavcı Türklere denk geldi. Adams, "Bu çocuklar çok sıkı çalışıyorlar" dediği sırada Türkler Adams'ı tanıyınca aralarından biri, "Belediye Başkanı bu abi, biliyorsun dimi" dedi.

New York Belediye Başkanı Adams, manav ziyaretinde Türklere denk geldi - Video