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    New York metrosuna fare kostümüyle binen sanatçı

    Salgın tedbirlerine vurgu yapmak isteyen Jonothon Lyons, sıra dışı bir harekete imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 11:41
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 13:02
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    New York metrosuna fare kostümüyle binen sanatçı

    ABD'nin New York kentinde performans sanatçısı Jonothon Lyons, koronavirüse karşı sosyal mesafeye dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

    Fare kostümünü giyen Lyons, metroya ellerinin ve ayaklarının üzerinde yürüyerek bindi.

    FARE KILIĞINA GİRDİ

    Çoğu New Yorklunun kostüm karşısında kayıtsız kaldığını belirten sanatçı, bazılarının da korktuğunu söyledi.

    "1.5 METRE UZAĞIMDA DURMALARI ZOR OLMUYOR"

    Lyons, salgın nedeniyle fiziksel mesafenin sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, fare kostümüyle bunun daha kolay hale geldiğini kaydetti.

    "Etrafımdakilerin 1.5 metre uzağımda durması hiç zor olmuyor." diye konuşan Lyons, kostümü giyerken maske taktığını sözlerine ekledi.

    New York metrosuna fare kılığında binen sanatçı ViDEO

    New York metrosuna fare kostümüyle binen sanatçı #1

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