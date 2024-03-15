New York metrosunda iki yolcunun kavgasında silah sesleri yükseldi İki yolcu arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Silah seslerinin duyulduğu metrodaki kaos, yolcular tarafından görüntülendi.

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ensonhaber.com

ABD'de New York metrosunda iki yolcu arasında yaşanan kavga korkunç bir hal aldı.

Birbirlerine sözle sataşan 32 ve 36 yaşlarında olduğu belirtilen yolcuların kavgasında silah sesleri yükseldi.

"Seni döveceğim!" diyen bağıran saldırgan, kışkırtıcı söylemleriyle kavgayı tetikledi. O sırada bir kadın ise "Burada bebekler var!" diyerek kavgaya engel olmaya çalıştı.

Kavga silahlı saldırıya dönüştü

Kavga sırasında, siyah giyen saldırgan olduğu iddia edilen kişi, ceketini çıkarmadan önce bıçak veya ustura olduğu düşünülen kesici bir alet gösterdi. Ardından silahını çıkardı.

Tren vagonunda çığlıklar yayılırken, yolcular olay yerinden uzaklaşmak üzere koştu. Birçoğu kendini yere attı.

Siyahi adamın silahını aldığı belirtilen yolcu ateş açtı. Silah sesleri kameraya yansıdı.

Yolcular paniğe kapıldı

Kurşunların hedefi olan yolcu metro içinde yerde yatarken, ateş açan yolcu ise polis tarafından yakalandı. Görüntülerde en az dört el silah sesi duyuluyor.

Silah sesleri duyulur duyulmaz trenin kapıları açıldı. Paniğe kapılan yolcular, kendilerini dışarı attı.

Ameliyata alındı, durumu kritik

Görgü tanıkları, sarı kıyafetli saldırganın daha istasyona adım atmadan yakalandığını söyledi.

Durumu kritik olan 36 yaşındaki kişinin, Brooklyn'de hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı kaydedildi.

Polis, söz konusu iki yolcunun birbirlerini tanımadığını düşünüyor.

Kurban, saldırgan gibi görünüyor ama...

ABD basını, "kurbanın saldırgan gibi" göründüğünü belirtirken, saldırganın ise herhangi bir suçlamayla karşılaşıp karşılaşmayacağının belirsiz olduğunu yazdı.